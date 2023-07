BVB gewinnt Testspiel gegen US-Zweitligisten San Diego klar

San Diego Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat im ersten Testspiel auf seiner USA-Reise einen klaren Sieg gegen den Zweitligisten San Diego Loyal verbucht.

Der deutsche Vizemeister gewann 6:0 (2:0). Die Tore erzielten Julien Duranville (2. Minute), Youssoufa Moukoko (27.), Marco Reus (60.), Thomas Meunier (62.), Sébastien Haller per Foulelfmeter (68.) und Paul Besong (89.).

Allerdings besaßen auch die kalifornischen Gastgeber in der ersten Halbzeit mehrere gute Möglichkeiten, bevor der BVB nach dem Wechsel vor 12.207 Zuschauern den standesgemäßen Erfolg herausschoss. Noch nicht dabei waren die Neuzugänge Felix Nmecha und Marcel Sabitzer, Giovanni Reyna fehlte verletzt. Nico Schlotterbeck verließ in der Schlussphase nach einer Rettungsaktion angeschlagen das Feld. Als neuer Kapitän fungierte Emre Can.

Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic trifft im Rahmen der Reise noch auf die englischen Premier-League-Clubs Manchester United und FC Chelsea.