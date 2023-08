Jean-Philippe Mateta (l) spielte bereits für den FSV Mainz 05 in der Bundesliga.

Transfergerüchte BVB mit Interesse am Ex-Mainzer Mateta

Dortmund Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einer Alternative für die Offensive. Das hat Trainer Edin Terzic bestätigt. Interesse soll nun an einem Ex-Mainzer bestehen.

Der frühere Mainzer Jean-Philippe Mateta ist Medienberichten zufolge bei der Suche nach einer bulligen Sturm-Alternative ins Visier von Borussia Dortmund geraten.

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung wäre der 26-Jährige vom englischen Erstligisten Crystal Palace für acht Millionen Euro zu haben. Für den FSV Mainz 05 hatte der Franzose zwischen Sommer 2018 und Januar 2022 in 71 Pflichtspielen 27 Treffer erzielt, ehe er für elf Millionen Euro zum Londoner Club wechselte.

BVB-Trainer Edin Terzic hatte in der vergangenen Woche bestätigt, dass der Vizemeister in Bezug auf eine weitere Offensivkraft „Augen und Ohren offen halten“ wolle. „Und wenn man sich unseren Kader in der Offensive anschaut, haben wir nicht viele Spieler, die über 1,80 Meter groß sind.“

Nach Informationen von Sport1 hat der BVB zudem Interesse an Nationalspieler Armel Bella Kotchap. Der Innenverteidiger, der im Vorjahr zum deutschen WM-Kader zählte, war im vergangenen Sommer vom Nachbarn VfL Bochum zum FC Southampton gewechselt, mit dem Club aber aus der Premier League abgestiegen.