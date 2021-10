BVB-Stadion wegen Bombenentschärfung geräumt

In der Nähe des Signal-Iduna-Parks musste eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden.

Dortmund (dpa) – Wegen einer Bombenentschärfung hat der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sein Stadion, den Signal-Iduna-Park, räumen müssen.

Laut Mitteilung der Stadt Dortmund wurde die 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Stadion Rote Erde neben der Dortmunder Arena entdeckt und noch am Nachmittag erfolgreich entschärft.

Aus Sicherheitsgründen wurde das Gelände in einem Radius von 250 Metern geräumt. Anwohner waren nicht betroffen. In dem Gebiet befinden sich neben den Stadien unter anderem eine Sporthalle, ein Tennisclub und Teile einer Kleingartenanlage. Unmittelbar im Anschluss an die Entschärfung des Blindgängers wurden die Sperrungen aufgehoben.

