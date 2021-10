BVB unterliegt Paderborn 0:3

Emre Can war beim Testspiel von Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn mit dabei.

Dortmund. Das Comeback der beiden Dortmunder Fußball-Profis Dan-Axel Zagadou und Soumaila Coulibaly lässt weiter auf sich warten.

Auch Monate nach ihren Knieoperationen standen die beiden französischen Abwehrspieler beim 0:3 (0:0) im Test des Fußball-Bundesligisten gegen den klassentieferen SC Paderborn nicht im Kader. Darüber hinaus fehlten die angeschlagenen Profis Erling Haaland, Giovanni Reyna, Mats Hummels, Thomas Meunier, Thorgan Hazard, Raphael Guerreiro und Youssoufa Moukoko.

Dagegen sammelte Nationalspieler Emre Can in der Partie auf dem BVB-Trainingsgelände weitere Spielpraxis. Der Defensiv-Allrounder war nach mehrwöchiger Zwangspause am vergangenen Samstag beim 2:1 des BVB im Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg zu einem Kurzeinsatz gekommen. Die Tore für die Ostwestfalen erzielten Felix Platte (78./89.) und Prince Owusu (88.).

