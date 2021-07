Cordoba-Wechsel von Hertha zu Krasnodar fix

Hamburg. Der Wechsel von Stürmer Jhon Cordoba von Hertha BSC zum russischen Erstligisten FK Krasnodar ist abgeschlossen. Das teilte der Berliner Fußball-Bundesligist mit.

Grundsätzlich hatten sich beide Vereine schon in der Vorwoche über einen Wechsel geeinigt. "Wir haben offen und konstruktiv an einer für beide Seiten guten Lösung gearbeitet. Letztlich ist dieser Transfer Teil unserer Gesamtplanungen, was die Zusammensetzung des Kaders betrifft", wird Fredi Bobic, Geschäftsführer Sport, in einer Vereinsmitteilung zitiert. Der Verkauf des 28 Jahre alten Kolumbianers Cordoba soll Hertha bis zu 20 Millionen Euro bringen, offiziell machte der Club dazu keine Angaben.

Nach dem 1:1 im Testspiel gegen den Viertligisten VfB Lübeck hatte Trainer Pal Dardai deutlich gemacht, dass er noch einige Neuzugänge für seinen Kader der Saison 2021/22 erwartet. "Es ist ein offenes Geheimnis. Es muss etwas passieren. Wir haben Qualität abgegeben. Wir warten. Wir arbeiten weiter", sagte der Ungar. Bisher hat Hertha nur Kevin-Prince Boateng und Suat Serdar geholt, acht Profis aus der Vorsaison sind nicht mehr dabei.

© dpa-infocom, dpa:210723-99-497219/2