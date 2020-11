Corona-Fall bei Eintracht Frankfurt: Barkok positiv

Frankfurt/Main. Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den nächsten Corona-Fall zu beklagen. Offensivspieler Aymen Barkok wurde positiv auf das Virus getestet, wie der hessische Club mitteilte.

Der 22-Jährige hatte am Montag über Kopfschmerzen geklagt und daraufhin vorsichtshalber einen Corona-Test machen lassen. Nachdem dieser positiv ausfiel, befindet sich Barkok ab sofort in Quarantäne und wird auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Spiel bei Union Berlin fehlen.

Vergangene Woche war bereits Offensivmann Amin Younes positiv getestet worden. Bis Donnerstag muss er noch zwei Tests machen. "Wenn beide negativ sind, kann er wieder einsteigen", sagte Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner im Eintracht-TV.

Barkok sei wegen "einer privaten Verpflichtung" nicht beim Training am Sonntag dabei gewesen, so dass kein erhöhtes Infektionsrisiko bei den weiteren Profis besteht, wie die Eintracht weiter schrieb. Der Marokkaner hatte in der Bundesliga zuletzt auf sich aufmerksam gemacht. Beim 2:2 in Stuttgart lieferte er als Joker zwei Vorlagen, beim 1:1 gegen Spitzenclub Leipzig traf er am vergangenen Samstag sogar zur zwischenzeitlichen Führung. Vor dem Spiel gegen die Sachsen war Barkoks Corona-Test noch negativ ausgefallen.

© dpa-infocom, dpa:201124-99-442924/3