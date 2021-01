Einsatz von Santamaria nicht komplett ausgeschlossen

Hat sich eine Kapselverletzung am Kniegelenk zugezogen: Freiburgs Baptiste Santamaria.

Freiburg. Der Einsatz von Mittelfeldspieler Baptiste Santamaria im Bundesliga-Spiel des SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) ist nicht komplett ausgeschlossen.

"Er hat eine starke Muskulatur", sagte SC-Trainer Christian Streich am Dienstag, "es gibt noch eine Restchance, das ist sehr erfreulich." Zuvor hatte der Club mitgeteilt, dass sich der französische Fußballprofi beim 1:2 beim FC Bayern München eine Kapselverletzung am Kniegelenk zugezogen hatte und bis auf weiteres ausfalle.

Amir Abrashi wird dagegen auf keinen Fall zur Verfügung stehen. Der Mittelfeldspieler war in München für den verletzten Santamaria gekommen, dann aber selbst wieder ausgewechselt worden. Er muss aufgrund einer Prellung des Unterschenkels vorerst pausieren. Mittelfeldspieler Nicolas Höfler fehlt aufgrund seiner fünften Gelben Karte. Jonathan Schmid, der wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel in den vergangenen beiden Spielen ausfiel, könnte möglicherweise wieder in den Kader zurückkehren.

"Wir müssen über alles nachdenken in unserer jetzigen Situation", sagte Streich. Mit Amin Younes, dem wieder erstarkten Filip Kostic und Rückkehrer Luka Jovic gehöre die Eintracht derzeit "offensiv sicherlich zu den Besten in der Liga", sagte der SC-Coach: "Ich hätte sie lieber zu einem anderen Zeitpunkt gehabt."

