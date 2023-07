Eintracht-Auftakt vor 1000 Fans - Ngankam soll kommen

Frankfurt Eintracht Frankfurts neuer Cheftrainer Dino Toppmöller hat das erste Training zur Vorbereitung auf die neue Saison geleitet.

Der 42-jährige Nachfolger von Oliver Glasner konnte zur ersten Übungseinheit vor 1000 Fans 25 Profis begrüßen. Darunter waren die Neuzugänge Robin Koch (Leeds United), Ellyes Skhiri (1. FC Köln) und Hugo Larsson (Malmö FF).

Die zuletzt noch bei ihren Auswahlteams eingesetzten Nationalspieler der Eintracht wie Torwart Kevin Trapp und Stürmerstar Randal Kolo Muani steigen erst am 17. Juli ins Mannschaftstraining ein. Dann werden auch die weiteren Neuzugänge Willian Pacho (Royal Antwerpen), Omar Marmoush (VfL Wolfsburg) und Davis Bautista (Aucas U20) dabei sein.

Ngankam soll kommen

Schon in dieser Woche könnte die Eintracht einen weiteren Transfer perfekt machen. Jessic Ngankam steht vor einem Wechsel vom Absteiger Hertha BSC zu den Hessen. Der 22 Jahre alte Stürmer reiste am Mittwoch nicht mit ins Trainingslager der Berliner und soll in den kommenden Tagen einen Vertrag bei der Eintracht unterschreiben.

Nach mehreren Testspielen in der Region reist Toppmöller mit dem Team vom 23. bis 28. Juli ins Trainingslager nach Windischgarsten in Österreich. Zur Saison-Generalprobe wird am 5. August Nottingham Forest erwartet. Das erste Pflichtspiel steht am 13. August an, wenn die Eintracht in der 1. Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Lok Leipzig gastiert. Eine Woche später kommt Aufsteiger Darmstadt 98 zum Start der Bundesligasaison in die Mainmetropole.