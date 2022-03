Eintracht holt französischen Stürmer Randal Kolo Muani

Frankfurt/Main. Eintracht Frankfurt hat den französischen Stürmer Randal Kolo Muani für die neue Saison verpflichtet.

Der 23-Jährige kommt als Stammspieler vom FC Nantes und erhält nach Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Freitag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Derzeit steht er bei neun Saisontreffern in der Liga.

"Randal Kolo Muani bringt Fähigkeiten mit, die wir für unser Spiel benötigen. Er ist schnell, robust und hat einen sehr guten Torabschluss. Zudem ist er taktisch variabel und kann in mehreren Systemen spielen, was uns in der neuen Saison noch mehr Variabilität verleihen wird", sagte Sportvorstand Markus Krösche über den Olympia-Teilnehmer in einer Pressemitteilung.

