Eintracht-Stürmer Paciência fällt länger aus - Rode pausiert

Frankfurt/Main. Eintracht Frankfurt muss im Fußball-Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig auf Stürmer Gonçalo Paciência verzichten.

Wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel wird er länger pausieren müssen. "Er wird aller Voraussicht nach bis zur Länderspielpause ausfallen", sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner. Kapitän Sebastian Rode erhält aus "Belastungssteuerungsgründen" eine Pause. Er war nach langer Verletzungspause in den vergangegen zwei Pflichtspielen jeweils eingewechselt worden.

Bei Defensivspieler Kristijan Jakic, der sich in der Bundesligapartie am vergangenen Samstag beim VfL Bochum (0:2) eine starke Prellung im Beckenbereich zuzog, habe das Training bisher wieder "ganz gut" ausgesehen. Ob er gegen Leipzip dabei sein kann, sei jedoch noch abzuwarten, erklärte Glasner. Weiterhin nicht einsatzbereit ist Abwehrspieler Christopher Lenz. Dafür kehre Aymen Barkok wieder in den Kader zurück.

Leipzig wieder mit Dani Olmo

Indes kann Leipzig kann beim wieder auf Dani Olmo zurückgreifen. Der Spanier hatte zuletzt mehrere Wochen wegen eines Muskelfaserrisses pausieren müssen. Am Donnerstag stieg Olmo wieder ins Teamtraining ein. Ob er schon eine Option für die Startelf ist, erscheint aber fraglich.

