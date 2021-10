Ersatztorwart Ulreich nimmt Lauftraining wieder auf

München. Ersatztorwart Sven Ulreich hat erstmals seit seiner Knieverletzung wieder am Lauftraining des FC Bayern München teilgenommen.

Gemütlich joggte der 33-Jährige über den Rasen auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße, wie auf einem am Montag veröffentlichten Bild des deutschen Fußball-Rekordmeisters zu sehen war. "Schön, dich wieder auf dem Rasen zu sehen, Ulle", schrieben die Münchner auf ihrem Twitter-Kanal. Vor gut einem Monat hatte Ulreich eine Innenbandverletzung am rechten Kniegelenk erlitten.

© dpa-infocom, dpa:211018-99-639781/2