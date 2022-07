Felix Magath «nicht abgeneigt» für neuen Trainerjob

Berlin. Felix Magath kann sich nach seiner erfolgreichen Rettungsmission bei Hertha BSC ein weiteres Engagement auch in der Fußball-Bundesliga vorstellen.

Die Wochen in Berlin seien zwar anstrengend gewesen, «aber die haben auch Spaß gemacht. Und weil es mir Spaß gemacht hat, da bin ich jetzt nicht abgeneigt, wieder was zu tun», sagte der 68 Jahre alte Trainer im Sky-Interview.

Magath hatte Hertha BSC in fast auswegloser Situation übernommen und als sogenannter Kurzzeitcoach mit den Berlinern den Klassenverbleib in der Relegation gegen den Hamburger SV gerade so geschafft. Der frühere Meister-Coach Magath hatte noch einmal gezeigt, was er kann und sieht seine Zukunft deshalb entspannt. «Ich habe eine schöne Situation, ich kann mich entspannt zurücklehnen, warten und zugucken - und wenn sich was ergeben sollte, dann werde ich da sein», sagte Magath dem TV-Sender.

