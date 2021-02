Fosu-Mensah: Trainer Bosz befürchtet Kreuzbandriss

Leverkusen. Bayer Leverkusen muss möglicherweise monatelang auf Winter-Zugang Timothy Fosu-Mensah verzichten.

"Ich hoffe nicht, dass es stimmt, aber ich habe Angst, dass es wieder etwas am Kreuzband ist", sagte Trainer Peter Bosz nach der 1:2-Heimniederlage gegen den SC Freiburg: "Das wäre dann schon der dritte in dieser Saison." Der Brasilianer Paunlinho hat wegen eines Kreuzbandrisses im Juli noch keine Minute in dieser Saison gespielt. Julian Baumgartlinger fällt seit Ende Januar mit einer Kreuzbandverletzung aus.

Der Niederländer Fosu-Mensah (23) war im Winter von Manchester United gekommen und hatte in den jüngsten fünf Bundesliga-Spielen immer in der Startelf gestanden. Er hatte im April 2019 schon mal eine Kreuzbandverletzung. "Aber diesmal ist es das andere Knie", sagte Bosz.

© dpa-infocom, dpa:210228-99-632121/2