Frau erwartet Kind: Gosens bei Union „in Bereitschaft“

Berlin Die Geburt des zweiten Kindes von Robin Gosens steht kurz bevor. Der Verteidiger fährt trotzdem mit Union nach Leverkusen. Die Leitung nach Berlin steht aber.

Nationalspieler Robin Gosens wird trotz der bevorstehenden Geburt seines zweiten Kindes mit dem 1. FC Union Berlin nach Leverkusen reisen - allerdings ist alles für den Fall der Fälle bereit.

„Er kann mitfahren. Natürlich in Bereitschaft“, sagte Trainer Urs Fischer vor dem Spiel beim ungeschlagenen Tabellenführer Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). „Das Handy ist ja heutzutage ein gutes Mittel, um entsprechend informiert zu werden. Also werden wir da in Bereitschaft sein.“

Gosens und seine Frau erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Der 29-Jährige hatte deswegen am Freitag auch der Fußball-Nationalmannschaft für die Partien am 18. November gegen die Türkei in Berlin und drei Tage später in Wien gegen Österreich abgesagt, nachdem er zunächst im Kader von Julian Nagelsmann gestanden hatte.