Freiburg gewinnt gegen Empoli - Kapitän Günter zurück

Freiburg Die Generalprobe des SC Freiburg für die neue Spielzeit ist geglückt. Bei der Saisoneröffnung im Europa-Park Stadion besiegte der Fußball-Bundesligist den italienischen Erstliga-Club FC Empoli vor 23.600 Zuschauern mit 2:0 (1:0).

Nachdem Michael Gregoritsch mit einem zu schwach geschossenen Foulelfmeter an Gäste-Torwart Elia Caprile gescheitert war (18.), erzielte Lucas Höler in der 33. Minute die Führung für den SC. Der Stürmer hatte nach einem Rückpass der Italiener erfolgreich spekuliert und wurde vom Empoli-Keeper so angeschossen, dass der Ball ins Tor ging. In der zweiten Halbzeit köpfte Gregoritsch nach einer Ecke zum 2:0 ein (54.), nachdem er bereits zwei gute Chancen per Kopf vergeben hatte.

Freiburgs Kapitän Christian Günter, der sich im ersten Vorbereitungsspiel gegen den Grasshoppers Club Zürich den Unterarm gebrochen hatte, gab in der zweiten Hälfte sein Comeback. Er war auch noch dabei, als es einen 45-minütigen Nachschlag gab, der auf Wunsch der Gäste als neues Spiel gewertet wurde. Verteidiger Manuel Gulde (27.) erzielte dabei nach einer Ecke das 1:0 für die Badener. Iwo Kaczmarski (31.) glich für Empoli aus, Roberto Piccoli (43.) traf zum 1:2-Endstand.

Am Sonntag kommender Woche trifft der SC in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Oberligisten SV Oberachern.