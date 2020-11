Treffen in Frankfurt

Treffen in Frankfurt "G15"-Treffen: Rummenigge watscht nicht geladene Clubs ab

Karl-Heinz Rummenigge hat das "G15"-Gipfeltreffen im Profifußball zu harschen Worten an die vier nicht eingeladenen Clubs sowie Mahnungen an den DFB genutzt.

"Wir haben ausdrücklich beschlossen, dass der Kompetenzbereich beim DFL-Präsidium liegt. Ich glaube, wir sind gut beraten, keine Impulspapiere durch die Republik zu schicken, was bei anderen Clubs passiert ist", sagte der Boss des FC Bayern München am Mittwoch in Frankfurt/Main mit Blick auf das Vorgehen der vier Erstligisten FSV Mainz 05, VfB Stuttgart, Arminia Bielefeld und FC Augsburg sowie von zehn Zweitligisten. Diese hatten sich für einen neuen Verteilerschlüssel bei den TV-Geldern ausgesprochen.

Diese Clubs würden Druck auf das Präsidium der Deutschen Fußball Liga machen, um eine Veränderung in der Geld-Verteilung zu erreichen. "Wir wollen das nicht", betonte Rummenigge ausdrücklich. Gleichzeitig sagte er, dass man das Thema TV-Einnahmen bei der über dreistündigen Tagung gar nicht groß diskutiert habe.

Normalerweise beraten sich die Erst- und Zweitligisten in kompletter Besetzung bei ihren DFL-Mitgliederversammlungen. Zu der ursprünglich geheimen Sitzung im Airport Club waren Spitzenfunktionäre von 14 Fußball-Erstligisten und des Hamburger SV geladen, nicht aber DFB- oder DFL-Vertreter sowie das Quartett mit Mainz, Augsburg, Stuttgart und Bielefeld. Dies hatte im Vorfeld für Unmut gesorgt.

"Die Clubs, die nicht dabei waren, hatten sich ja vorher schon auf eine Haltung festgelegt", sagte Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die künftige Verteilung der Medieneinnahmen ist schon lange Streitthema im Profifußball. Die Vereine unterhalb der Spitzenclubs sowie Fan-Organisationen plädieren für mehr Chancengleichheit. "Es ergibt keinen Sinn, wenn wir oder andere da irgendwelche Vorfestlegungen treffen", sagte Watzke.

Bei der Verteilung der Einnahmen aus den Medienverträgen von der Spielzeit 2021/2022 an geht es um 4,4 Milliarden Euro aus den nationalen Medienerlösen, die bis nach Ende der Saison 2024/25 unter den 36 Proficlubs aufgeteilt werden. Nach dpa-Informationen ist dazu am 7. Dezember eine DFL-Mitgliederversammlung geplant, die Entscheidung trifft aber das neunköpfige DFL-Präsidium. Jan-Christian Dreesen sitzt dort als einzigen Vertreter eines Spitzenclubs.

"Wir haben leider eine Problematik, dass wir rund 200 Millionen Euro weniger Einnahmen national und knapp 100 Millionen weniger internationale Einnahmen haben. Das heißt zum ersten Mal seit langer, langer Zeit werden alle 36 Clubs weniger in der Tüte haben", betonte Rummenigge. Allerdings machen das wirtschaftliche Ungleichgewicht zwischen Spitzenclubs wie dem FC Bayern und dem Rest der 1. und 2. Liga vor allem die Gelder aus der Champions League aus.

Bei dem Treffen ging es nach Rummenigges Angaben auch um die Krise beim Deutschen Fußball-Bund. "Wir haben großes Interesse daran, dass der DFB als Dachverband wieder in ruhiges Fahrwasser kommt", sagte der Münchner Spitzenfunktionär. Man unterstütze den vom neuen Verbandspräsidenten Fritz Keller eingeleiteten Reformprozess. Der 65-jährige Rummenigge sieht auch das Image der Nationalmannschaft als "verbesserungswürdig" an.

Bei der Suche nach einem Nachfolger von Christian Seifert, der seinen Abschied als DFL-Boss für 2022 angekündigt hat, vertraue man dem zuständigen DFL-Aufsichtsrat - "wir wollen ausdrücklich nicht einen Mister Supermann empfehlen."

Der "Frankfurter Kreis" wurde von Rummenigge und den weiteren Spitzenclubs Borussia Dortmund, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen initiiert. Der Bayern-Boss sprach von einem "sehr guten Meeting". Man sei immer bereit, diese Gruppe zu vergrößern.

© dpa-infocom, dpa:201111-99-296576/5