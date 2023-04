Hertha ohne Acht zum FC Bayern

Will mit Hertha noch den Abstieg verhindern: Pal Dardai.

Berlin – Mit einer langen Ausfallliste im Gepäck reist Fußball-Bundesligist Hertha BSC zum Spiel beim Rekordmeister FC Bayern München.

Gleich acht Spieler fehlen Hertha-Trainer Pal Dardai am Sonntag in der Allianz Arena (15.30 Uhr/DAZN). Auch daher hält die Coach die Erwartungen beim kriselnden Spitzenclub klein. „Ich habe weder als Spieler noch als Trainer mal in München gewonnen. Für einen Punkt müsste alles passen“, sagte der 47-Jährige.

Neben den gelb-gesperrten Suat Serdar und Marc Oliver Kempf fehlen die angeschlagenen Stevan Jovetic, Marton Dardai, Marco Richter sowie der Langzeitverletzte Kelian Nsona und der suspendierte Ivan Sunjic. Neu auf der Ausfallliste ist Kevin-Prince Boateng mit Adduktorenproblemen. Der Mannschafts-Senior hätte laut Dardai am Donnerstag die zweite Trainingseinheit ausfallen lassen können. „Aber er wollte unbedingt und dann ist es gegen Ende der Einheit passiert“, sagte Dardai.

Auch wenn Dardai die Erwartungen auf einen etwaigen Punktgewinn nicht zu hoch ansetzt, fordert der Ungar von seiner Mannschaft die volle Konzentration über 90 Minuten. „Es ist ein schweres Spiel, jedes Tor zählt, da müssen wir alles geben“, sagte Dardai mit Blick auf die Tordifferenz, die in der Endabrechnung den Ausschlag für oder gegen den Abstieg geben könnte: „Wir versuchen, das so gut wie möglich zu machen. Aber Bayern ist ein hungriger Löwe.“