Hoffenheims Dabbur für drei Spiele gesperrt

Sinsheim Munas Dabbur vom Bundesligisten TSG Hoffenheim ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für drei Ligaspiele gesperrt worden. Das teilte der DFB mit.

Munas Dabbur vom Bundesligisten TSG Hoffenheim ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für drei Ligaspiele gesperrt worden. Das teilte der DFB mit.

Der Stürmer war beim 3:1 am Samstag gegen Hertha BSC in der 71. Minute wegen eines Fouls des Platzes verwiesen worden - nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung. Er bekam die Rote Karte, nachdem er Herthas Angreifer Dodi Lukebakio von hinten in die Wade getreten hatte.

Die Hoffenheimer verließen durch den Erfolg über den direkten Konkurrenten vorerst wieder die Abstiegsränge.