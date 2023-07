Innenbandanriss: Mönchengladbacher Kramer fällt länger aus

Mönchengladbach Ex-Weltmeister Christoph Kramer hat sich am Knie verletzt und wird Borussia Mönchengladbach mehrere Wochen fehlen. Der 32-Jährige habe sich einen Innenbandanriss im rechten Knie zugezogen, teilte der Fußball-Bundesligist mit.

Nach Vereinsangaben war Kramer bei einer der letzten Trainingsübungen zu Boden gegangen und habe nach einer kurzen Behandlung den Platz mit bandagiertem Knie verlassen. Die eingehenden medizinischen Untersuchungen brachten dann das Aus für den Mittelfeldspieler. Kramer werde das bevorstehende Trainingslager am Tegernsee verpassen, hieß es.

Von Sonntag an bereitet der neue Trainer Gerardo Seoane sein Team eine gute Woche lang vor. Ob Kramer beim Pflichtspielauftakt wieder dabei sein kann, geht aus der Mitteilung der Gladbacher nicht hervor. Am 11. August tritt die Borussia im DFB-Pokal bei der TuS Bersenbrück an. Am 19. August wartet der Bundesliga-Auftakt gegen den FC Augsburg.