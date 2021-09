Kahn: Bei Transferfragen "immer im Austausch" mit Nagelsmann

München. Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn hat Trainer Julian Nagelsmann Mitsprache in Transferfragen zugesichert.

"Für mich ist es normal, dass man sich mit dem Trainer zusammensetzt, dass man sich austauscht. Das ist immer ein Geben und Nehmen, ein Diskutieren, so sollte das Verhältnis sein", sagte Kahn vor dem Champions-League-Spiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen Dynamo Kiew dem Streamingdienst DAZN.

"Wunschzettel" sei jedoch das falsche Wort für die Gespräche über Neuverpflichtungen mit dem Münchner Coach. "Wir überlegen immer, wie kann man das Team optimieren. Das tun wir immer im Austausch mit dem Trainer. Nur so kann man die richtigen Transfers machen und die Mannschaft verstärken", sagte Kahn.

Der frühere Nationaltorwart lobte den gelungenen Start von Nagelsmann bei den Bayern. "Es ist sehr schnell gegangen, dass man seine Handschrift sieht", sagte Kahn. In der Bundesliga führen die Münchner nach sechs Spieltagen schon wieder die Tabelle an. In der europäischen Königsklasse war zum Auftakt ein beeindruckendes 3:0 beim FC Barcelona gelungen.

