Kehl und Sammer: Klopp/Terzic-Vergleiche „unfair“

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl und BVB-Berater Matthias Sammer finden die Vergleiche zwischen Erfolgstrainer Jürgen Klopp und dem jetzigen Chefcoach Edin Terzic „unfair“.

„In der Vergangenheit wurden so viele Trainer mit Jürgen Klopp verglichen. Edin geht seinen eigenen Weg, Edin macht es hervorragend. Womöglich kann man an der einen oder anderen Stelle Parallelen entdecken. Jeder Trainer hat seine Eigenarten, jede Mannschaft hat seine Eigenarten. (...) Diese Mannschaft ist sicher auch herausfordernder als die Mannschaft, die Jürgen Klopp 2008 übernommen hat“, sagte Kehl am Rande des Champions-League-Spiels beim FC Chelsea bei Amazon Prime Video.

Ähnlich sieht es Sammer. „Erst einmal haben alle vergessen, dass Jürgen drei Jahre gebraucht hat“, so der Europameister von 1996, der ergänzte: „Was beide eint: Beide sind gute Anführer, Analytiker und Pragmatiker.“

Klopp hatte den BVB 2008 übernommen und drei Jahre später zur Meisterschaft geführt, ein Jahr später gelang das Double. Terzic ist seit Saisonbeginn Chefcoach und liegt mit den Dortmundern - punktgleich mit dem FC Bayern - auf dem zweiten Tabellenplatz. Seit Jahresbeginn haben die Westfalen alle zehn Pflichtspiele gewonnen.