Davie Selke (l) schoss Köln im Kellerduell in Darmstadt zum Sieg.

13. Spieltag Köln gewinnt Kellerduell der Bundesliga in Darmstadt

Darmstadt Der 1. FC Köln hat das Kellerduell in der Fußball-Bundesliga beim SV Darmstadt 98 gewonnen und die Abstiegszone zumindest für eine Nacht verlassen. Die Domstädter setzten sich am Freitagabend in einer umkämpften Partie mit 1:0 (0:0) durch.

Ex-Nationalspieler Davie Selke erzielte in der 60. Minute das entscheidende Tor. Mit dem zweiten Saisonerfolg vor 17 810 Zuschauern zog Köln dank des besseren Torverhältnisses an den punktgleichen Darmstädtern vorbei.