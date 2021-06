RB Leipzig hat Caden Clark vom Partnerverein New York verpflichtet.

Transfers Leipzig verpflichtet Mittelfeldspieler Clark aus New York

Leipzig. RB Leipzig hat vom Partnerverein New York Red Bulls den Mittelfeldspieler Caden Clark verpflichtet. Das teilte der Club mit. Der erst 18-Jährige erhält bei den Sachsen einen Vertrag bis 30. Juni 2024, wird vorerst aber weiterhin in der Major League Soccer für die New Yorker auflaufen.

"Wir haben uns für eine direkte Leihe entschieden, um Caden mit seinen erst 18 Jahren noch die komplette Saison in der MLS zu ermöglichen, bevor er zu uns nach Leipzig kommt", sagte Florian Scholz, Kaufmännischer Leiter Sport. Clark spielt im offensiven Mittelfeld und kann dort sowohl zentral als auch auf den Flügeln eingesetzt werden.

