Leipziger Laimer verletzt sich am Sprunggelenk

Augsburg. RB Leipzig beklagt vor dem abschließenden Spiel des Jahres zwei verletzte Akteure.

Mittelfeldspieler Konrad Laimer und Verteidiger Mohamed Simakan mussten von Trainer Domenico Tedesco in der Fußball-Bundesliga beim 1:1 in Augsburg zur Pause ausgewechselt werden. Der Österreicher Laimer verletzte sich kurz vor dem Ende der ersten Spielhälfte bei einem Foul an ihm am Sprunggelenk, wie Tedesco nach dem Spiel sagte Simakan hatte muskuläre Probleme. Genaueres konnte Tedesco noch nicht berichten. Die Leipziger empfangen am Samstag zum Hinrundenabschluss Arminia Bielefeld.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211216-99-402873/2