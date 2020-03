Leipzigs Spieler Lukas Klostermann will in den Zeiten der Corona-Krise helfen.

Leipzigs Klostermann bittet um Spenden-Tipps

Leipzig - Fußball-Nationalspieler Lukas Klostermann hat seine Follower in den sozialen Netzwerken um Tipps für Spenden im Zuge der Coronavirus-Krise gebeten.

"Kennt ihr Stiftungen oder Organisationen, die bei der Bekämpfung/Eindämmung/Behandlung des Corona-Virus ganz besonders Unterstützung gebrauchen können?", fragte der Verteidiger von RB Leipzig auf seinem Instagram-Profil.

Der 23-Jährige trainiert wie alle RB-Profis noch bis Donnerstag individuell. Am Freitag will sich die Mannschaft wieder zum Training in der Akademie treffen. Coach Julian Nagelsmann denkt dabei auch über Bildung von Trainingsgruppen nach, um das Ansteckungsrisiko gering zu halten.