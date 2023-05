Matthäus: Bei mir würde Müller „immer spielen“

Berlin Die Rolle von Thomas Müller beim FC Bayern München bietet weiter reichlich Gesprächsstoff. Experte Lothar Matthäus hat da eine klare Meinung.

Bei Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hätte Thomas Müller beim FC Bayern München eine Startelf-Garantie. „Für mich gehört Thomas Müller nicht nur aufgrund der Form, sondern auch aufgrund seiner Persönlichkeit von Anfang an in diese Mannschaft“, sagte der frühere Bayern-Kapitän bei „Sky90“ am Sonntag.

Joshua Kimmich, Serge Gnabry oder Kingsley Coman könnten aktuell die Mannschaft nicht führen, „die sind mit sich selbst beschäftigt“, ergänzte Matthäus: „Deswegen würde bei mir Müller immer spielen.“

Für ihn sei es „fast unerklärlich, dass Thomas Tuchel nicht häufiger auf ihn gesetzt hat“, ergänzte Matthäus. Der Weltmeister von 2014 bringe „vieles von dem“, was die Bayern „in den letzten Wochen bis vor dem gestrigen Spiel vermisst haben“. Am vergangenen Samstag hatten die Münchner mit Torschütze Müller in der Startelf 6:0 gegen Schalke 04 gewonnen. „Alle Bayern-Spieler freuen sich, wenn Thomas Müller auf dem Rasen ist“, meinte Matthäus, „weil sie sich dann sicherer fühlen.“

Auch im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals bei Manchester City, als Trainer Tuchel auf Müller in der Startelf zugunsten eines schnelleren Konterspielers verzichtet hatte, hätte Matthäus anders entschieden. „Es muss ja nicht jeder Geschwindigkeit haben. Ich brauche auch Spieler, die diese Geschwindigkeit richtig einsetzen und organisieren - und das kann Thomas Müller“, sagte der Sky-Experte.