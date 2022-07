Medien: AC Mailand will Frankfurts Ndicka verpflichten

Frankfurt/Main. Evan Ndicka vom Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt steht auf der Einkaufsliste des AC Mailand.

Nach Informationen der «Bild»-Zeitung hat der italienische Meister sein Interesse an einer Verpflichtung des 22 Jahre alten Abwehrspielers bereits bei Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hinterlegt. Demnach soll es in den kommenden Tagen erste Gespräche über die finanziellen Rahmenbedingungen eines möglichen Wechsels von Ndicka geben. Bereits am Mittwoch hatte es aus Italien erste Spekulationen über Milans Interesse an dem Franzosen gegeben.

Ndickas Vertrag bei den Hessen läuft im Sommer 2023 aus. Die Eintracht ist einem Transfer des 2018 von AJ Auxerre gekommenen Linksverteidigers daher nicht abgeneigt, zumal dessen aktueller Marktwert mit 32 Millionen Euro beziffert wird. Ndicka bestritt bisher 104 Spiele für den Fußball-Bundesligisten, in denen er neun Tore erzielte.

