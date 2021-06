Medienbericht: FC Barcelona bemüht sich um Gladbachs Ginter

Gladbachs Matthias Ginter am Ball.

Herzogenaurach. Der FC Barcelona ist einem Medienbericht zufolge an einer Verpflichtung des deutschen Fußball-Nationalspielers Matthias Ginter interessiert.

Der spanische Topclub bemühe sich um den Abwehrspieler, dessen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach noch bis 30. Juni 2022 läuft, berichtete der "Sportbuzzer". Zuletzt hatte es bereits Berichte über ein angebliches Interesse von Bayer Leverkusen an dem 27-Jährigen gegeben.

Ginter selbst hatte im EM-Quartier des deutschen Nationalteams in Herzogenaurach erklärt, dass er sich zunächst voll auf das Turnier konzentrieren wolle. "Es wäre ein bisschen komisch, wenn ich mich da rausnehmen würde und sage, ich mache mein eigenes Ding, damit ich meine Bühne habe", sagte Ginter.

Berichte über einen Transfer oder eine mögliche Verlängerung seines Vertrags in Gladbach wollte der Weltmeister von 2014 nicht kommentieren. "Zur aktuellen Lage: Es gibt gar nicht so viel zu besprechen, weil es noch keine Gespräche gab. Es gab noch keine Verhandlungen oder andere Gespräche bezüglich des Vertrages, was ja auch ganz normal ist während eines Turniers", sagte er. Erst nach der EM oder nach dem Urlaub werde man sich zusammensetzen.

© dpa-infocom, dpa:210617-99-38490/2