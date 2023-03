„Mit Tabletten zugefeuert“: Werner „über Grenzen gegangen“

Leipzig Fußball-Nationalspieler Timo Werner konnte aufgrund eines Infekts offenbar nur mithilfe von Medikamenten gegen Borussia Mönchengladbach zum Einsatz kommen.

„Man muss dazu sagen, dass Timo echt über Grenzen gegangen ist. Er hat sich mit Tabletten zugefeuert, damit er heute spielen kann“, sagte Trainer Marco Rose nach dem 3:0. Werner hatte in der 58. Minute zur Leipziger Führung getroffen. In der vergangenen Woche war der 27-Jährige in Dortmund wegen eines Infekts nur kurz zum Einsatz gekommen. Sein Einsatz gegen Gladbach war lange fraglich.

Für Werner war der Einsatz für das Selbstvertrauen wichtig, es war sein zweites Tor im dritten Spiel. Hinzu kommt eine Vorlage. Zudem ist die Personalsituation in der RB-Offensive durch die Verletzungen von Christopher Nkunku und Dani Olmo angespannt. „Am Dienstag geht's weiter, da brauchen wir sein Tempo“, sagte Rose mit Blick auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Manchester City. Das Tor sollte Werner „Auftrieb geben“.