Mustafi hofft auf Schalke-Klassenerhalt

Gelsenkirchen Der frühere Weltmeister Shkodran Mustafi drückt seinem Ex-Club Schalke 04 im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga die Daumen.

Der frühere Weltmeister Shkodran Mustafi drückt seinem Ex-Club Schalke 04 im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga die Daumen.

„Von außen sehe ich eine Schalker Mannschaft, die den Zuspruch der Fans hat, weil sie sich nach der WM von ganz unten wieder zurückgekämpft hat“, sagte der 31-Jährige im Sky-Interview.

„Wenn die Fans die Mannschaft weiter so hinter ihrer Mannschaft stehen, kann ich mir vorstellen, dass sie trotz des schweren Restprogramms noch ein paar Punkte holen und den Klassenerhalt schaffen“, ergänzte Mustafi. Er würde es sich wünschen, „weil auch Schalke ein Verein ist, der in die erste Liga gehört“. Die Gelsenkirchener empfangen an diesem Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) Werder Bremen.

Mustafi, der aktuell beim spanischen Zweitligisten UD Levante unter Vertrag steht, spielte 2021 ein missglücktes halbes Jahr auf Schalke. Der mit vielen Hoffnungen vom FC Arsenal in der Winterpause verpflichtete Innenverteidiger wusste nicht zu überzeugen und konnte den Abstieg der Knappen am Saisonende nicht verhindern.