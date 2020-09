Nagelsmann: Fünfter oder sechster Platz wäre "Enttäuschung"

Strebt in der Bundesliga mit RB Leipzig einen der vorderen vier Plätze an: Trainer Julian Nagelsmann.

Leipzig (dpa) – Trainer Julian Nagelsmann von Fußball-Bundesligist RB Leipzig will mit seiner Mannschaft in der am Wochenende beginnenden Bundesligasaison wieder vorn angreifen.

"Wenn wir Fünfter oder Sechster würden, wäre das für alle Beteiligten eine Enttäuschung. Diesen Druck nehme ich auf mich", sagte Nagelsmann der "Mitteldeutschen Zeitung".

Der 33-Jährige räumte allerdings auch ein, dass es mit seinem jungen Team eine große Herausforderung sei, um den Titel mitzuspielen. "Man muss bei jungen Spielern Leistungslöcher einkalkulieren. Es wird Punktverluste geben, du wirst nur schwer ganz oben ankommen können", erklärte Nagelsmann. Der RB-Coach verwies darauf, dass die Arbeit mit vielen entwicklungsfähigen Spielern Zeit brauche. Mannschaften wie Bayern München oder Borussia Dortmund könnten dagegen auch auf mehrere erfahrene Profis zurückgreifen.

"Robert Lewandowski muss – bei allem Respekt – nicht mehr wirklich etwas trainieren. Der kann alles. Er muss nur so trainieren, dass er am Wochenende frisch ist und Bock hat", sagte Nagelsmann über den Bayern-Torjäger. "Dazu kommt, dass wir auch in das ganz obere Regal der international begehrten jungen Top-Spieler nicht mehr greifen können. An dem Punkt sind uns Dortmund und Bayern voraus. Demnach werden wir diese Teams, wenn es normal läuft, nicht schnappen können", meinte der RB-Trainer.

© dpa-infocom, dpa:200916-99-584678/2