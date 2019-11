Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nagelsmann würde gern mal Cristiano Ronaldo trainieren

Berlin.Julian Nagelsmann würde gern einmal Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo trainieren. Diesen ungewöhnlichen Wunsch äußerte der Trainer von RB Leipzig in der Sendung "Wontorra on Tour" des Pay-TV-Senders Sky.

"Ich würde gern auch mal wissen, wie er trainiert. Ich habe sehr viel darüber gehört, wie professionell er arbeitet, wie er über Jahre gesund bleibt, topfit ist, und immer noch eine gute Quote hat - auch wenn sie aktuell nicht mehr so gut ist, wie sie vor drei, vier Jahren war", begründete Nagelsmann seinen Wunsch. Eine spannende Frage für ihn sei, wie der dreimalige Weltfußballer "so lange auf diesem Niveau performen kann".

Das Besondere an dieser Konstellation wäre, dass er mit 32 Jahren zwei Jahre jünger wäre als der Starspieler von Juventus Turin. Natürlich tendiere die "Wahrscheinlichkeit gegen null", dass es noch einmal zu dieser ungewöhnlichen Situation kommen könne.