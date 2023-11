Neuer plant Karriere-Fortsetzung bis mindestens 2025

Köln Fast ein Jahr ist Manuel Neuer mit einer schweren Beinverletzung ausgefallen. Sechs Spiele hat er nun wieder absolviert. Und fühlt sich so gut, dass er schon weiter denkt.

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer schmiedet nach seinem Comeback nach fast einem Jahr Verletzungspause Zukunftspläne und will seine Karriere über das Ende seines Vertrags beim FC Bayern München im Sommer 2024 hinaus fortsetzen. Auf die Frage, wie lange er spielen wolle, sagte Neuer nach dem 1:0 beim 1. FC Köln, dem sechsten Spiel nach seiner Rückkehr: „Mindestens so lange wie der Thomas.“ Thomas Müller hatte zuvor angekündigt, mindestens bis 2025 spielen zu wollen.

„Ich würde mich freuen, wenn es weitergeht“, sagte Neuer, der im März 38 wird: „Das ist natürlich abhängig von der gesundheitlichen Situation. Aber im Moment fühle ich mich besser und besser. Ich muss nicht mehr so viel Nachsorge betreiben wie in den Spielen zuvor.“ Sein beim Skifahren erlittener Beinbruch sei eben „eine ganz schwere Verletzung gewesen. Da muss man sich drum kümmern. Vor dem Spiel, in der Halbzeit, nach dem Spiel.“ Im November noch nicht für die Länderspiele nominiert gewesen zu sein, habe ihm aber „gut getan“.

Dennoch bleibt die EM im eigenen Land sein Ziel. Auf die Frage, ob er dort im Eröffnungsspiel im Tor stehen werde, sagte er: „Ich hoffe es.“