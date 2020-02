Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nils Petersen lobt Anti-Mecker-Regel: "Gut und richtig"

Fußball-Profi Nils Petersen vom Bundesligisten SC Freiburg hat die seit der Rückrunde geltenden Anti-Mecker-Regel gelobt.

Die von den Schiedsrichtern im neuen Jahr konsequent angewandte Regel sei "sinnvoll", sagte der frühere Profi von Werder Bremen dem Onlineportal "deichstube.de". "Wer den Lauten macht und sich beim Schiedsrichter beschwert, wird mit Gelb verwarnt. Das ist gut und richtig."

Gleichzeitig forderte Petersen etwas Zeit für die Fußball-Profis mit dem Umgang der neuen Regelung. "Wir Spieler müssen uns daran auch erst mal gewöhnen", erklärte er. "Es war bislang ja irgendwie in Ordnung zu diskutieren, sich zu beschweren. Über Jahre "durften" wir Spieler so agieren – jetzt ist damit plötzlich Schluss."

Einen Fußball ohne jegliche Gefühlsregungen befürchtet Petersen allerdings nicht. "Es wird oft genug Situationen geben, in denen wir unsere Emotionen nicht im Griff haben, in denen es mal knallt. Dann gibt es eben Gelb - für mich ist das okay", sagte der zweifache Nationalspieler. Das gehört jetzt zum Fußball, genauso wie die Emotionen - aber das müssen wir erst noch lernen."