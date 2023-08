Österreicher Trimmel bleibt Union-Kapitän

Berlin – Christopher Trimmel wird auch in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga Union Berlin als Kapitän anführen. Der 36 Jahre alte Österreicher, der seit 2014 in Köpenick spielt, geht damit in seine sechste Amtszeit, wie der Verein mitteilte.

Wie in der vergangenen Spielzeit sind Rani Khedira und Sheraldo Becker Trimmels Stellvertreter.