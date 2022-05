Philipp Lahm zur Causa Lewandowski: "Schade"

München. Fußball-Weltmeister Philipp Lahm (38) würde einen Abschied Robert Lewandowskis vom FC Bayern sehr bedauern.

"Es ist schade, dass so jemand die Bundesliga verlassen will", sagte der frühere FC-Bayern-Spieler und Ex-Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft in München. Mit Lewandowski und Erling Haaland seien es schon "zwei Weltklasse-Spieler, die die Bundesliga verlassen".

Der 33 Jahre alte Stürmer Lewandowski liebäugelt mit einem Wechsel zum FC Barcelona, Bayern-Boss Oliver Kahn schloss einen Wechsel vor Vertragsende 2023 aber aus.

Lahm blieb dem FC Bayern stets treu

Auch Lahm hatte in seiner Karriere kurzzeitig über einen Wechsel von München nach Barcelona nachgedacht. Es sei eine "tolle Stadt". "Und die hatten damals die beste Mannschaft der Welt." Was den Reiz der Mannschaft heute ausmache, könne er nicht beurteilen. Für ihn sei jedenfalls damals der Reiz größer gewesen, mit seinem "Heimatverein" alles zu gewinnen.

Die aktuellen Turbulenzen um diesen Heimatverein beobachte er nun aus der Ferne, sagte Lahm. "Man sieht, der FC Bayern polarisiert. Das tut er seit 50 Jahren. Aber ich bin da nicht in der Verantwortung", sagte er. Trainer Julian Nagelsmann bescheinigte er eine "gute" erste Saison bei den Bayern. Es sei "gut, wenn man einen Titel hat", aber bei den Bayern eben auch nur "das Minimalziel". "Auf Dauer reicht ein Titel beim FC Bayern nicht."

Dafür, dass Ex-Präsident Uli Hoeneß sich wieder ins aktuelle Geschäft einmischt, zeigte Lahm Verständnis. "Er hat den FC Bayern geprägt", sagte er. "Dass ihm der FC Bayern am Herzen liegt, das weiß ja jeder."

