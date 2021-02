Profivertrag für Schalker Talent Hoppe

Gelsenkirchen. Der FC Schalke hat Talent Matthew Hoppe für zwei Jahre an sich gebunden. Wie der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga mitteilte, unterschrieb der 19 Jahre alte Amerikaner einen Profivertrag bis 2023.

"Matthew Hoppe hat seine Chance genutzt und gezeigt, dass er das Potenzial hat, sich dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren", kommentierte Sportvorstand Jochen Schneider die Einigung mit dem Angreifer.

Hoppe war im Sommer 2019 aus der Barca Academy in den USA zum Revierclub gewechselt. In der laufenden Saison lief er zunächst für die U23 auf und traf in 16 Regionalliga-Spielen einmal. In der Bundesliga gelangen ihm in neun Partien fünf Tore. Zuletzt stand Hoppe sechs Mal in Folge in der Startelf. "Die letzten Wochen waren wie ein Traum. Ich bin allen Verantwortlichen bei Schalke 04 extrem dankbar, dass sie mir diese Chance gegeben haben. Jetzt will ich dabei helfen, dass wir bald wieder erfolgreich Fußball spielen", sagte Hoppe.

© dpa-infocom, dpa:210201-99-257506/2