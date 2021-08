Fehlt dem VfL Bochum in Köln: Cristian Gamboa (l).

Bundesliga Reis muss umbauen: Bochums Verteidiger Gamboa fehlt in Köln

Bochums Trainer Thomas Reis muss seine erfolgreiche Mannschaft für das nächste Spiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln umbauen.

Rechtsverteidiger Cristian Gamboa steht dem VfL wegen einer Armverletzung nach Vereinsangaben in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung. "Es ist schade, dass Gamboa ausfallen wird. Sonst spricht nichts dagegen, in Köln mit derselben Mannschaft wie gegen Mainz zu spielen", sagte Reis.

Gamboa hatte sich die Verletzung am vergangenen Samstag beim ersten Bochumer Saisonsieg gegen den FSV Mainz 05 (2:0) zugezogen und wurde am Mittwoch operiert. Für Gamboa könnte Herbert Bockhorn in die Startelf rücken.

Mit dem Schwung aus dem Sieg gegen Mainz will Aufsteiger Bochum auch im Auswärtsspiel punkten. "Wir wissen jetzt, dass wir mithalten können. Wir haben eine gute Ordnung und wollen mit unserer Art und Weise auch in Köln bestehen", erklärte Reis. Gegen das Team von FC-Coach Steffen Baumgart, mit dem Reis vor einigen Jahren die Ausbildung zum Fußballlehrer absolviert hat, erwartet er eine anspruchsvolle Aufgabe: "Die Kölner haben gezeigt, dass sie mutig spielen und aktiv verteidigen."

