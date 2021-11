Rummenigge nach Fan-Protest: "Haben gutes Geld bekommen"

Berlin. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge hat auf die Proteste von Bayern-Fans gegen die Partnerschaft des Clubs mit dem Emirat Katar gelassen reagiert.

"Bayern München hat mit Qatar Airways eine Partnerschaft, und ich war da auch nie ein Pharisäer, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben gutes Geld aus diesem Vertrag bekommen", sagte Rummenigge in einem Interview des WDR.

Beim Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg hatten am 6. November Münchner Fußballfans mit einem Plakat protestiert. Katar werden seit Jahren Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen, so sollen laut Medienberichten seit Vergabe der Fußball-WM 2022 an das Emirat mehr als 6500 Arbeitsmigranten gestorben sein. "Für Geld waschen wir alles rein", stand unter anderem auf einem großen Transparent. Die Bayern-Fans protestieren seit längerem. Im Gastgeberland der WM 2022 absolvieren die Münchner Profis regelmäßig ihr Trainingslager im Winter. Außerdem ist die katarische Fluggesellschaft Qatar Airways bereits seit mehreren Jahren ein großer Sponsor der Bayern.

"Man muss grundsätzlich auch sagen, dass in Katar von allen arabischen Staaten im Moment die besten oder die größten Verbesserungen da sind in Sachen Menschen- und Arbeitsrechte. Dass die keinen vergleichbaren Standard mit Deutschland oder Europa haben, das ist bekannt", sagte Rummenigge. Er sei "da grundsätzlich optimistisch", dass sich die Menschen- und Arbeitsrechte in diesen Ländern, insbesondere in Katar, "auch durch den Fußball schon verbessern werden." Für Rummenigge ist das Hauptargument der Zusammenarbeit mit Katar die internationale Wettbewerbsfähigkeit.

