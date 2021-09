Mainz. Der 1. FSV Mainz 05 muss voraussichtlich rund sechs Wochen auf Stürmer Adam Szalai verzichten.

Der 33 Jahre alte Ungar habe sich am Dienstag in Straubing einem arthroskopischen Eingriff am linken Kniegelenk unterzogen, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Szalai hatte sich im Heimspiel gegen den SC Freiburg (0:0) am Meniskus verletzt.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:210921-99-304543/2

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Bundesliga.