Schalke-Coach über Fan-Stimmung: Kann ausschlaggebend sein

Gelsenkirchen Schalkes Trainer Thomas Reis setzt im wichtigen Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg auch auf die Unterstützung der Fans des Tabellenletzten.

„Die letzten 20 Minuten in Gladbach war es ein Heimspiel für uns. Das war einfach fantastisch“, sagte Reis mit Blick auf die Stimmung im Gästeblock beim 0:0 am vergangenen Samstag bei Borussia Mönchengladbach. „Das kann auch ausschlaggebend sein, wie die Mannschaft dann hier auftritt.“ Schalke hat vor der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und wartet seit dem 9. November auf einen Sieg in der Fußball-Bundesliga.