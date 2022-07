Steht vor einem Wechsel in die USA: Victor Pálsson.

Transfermarkt Schalker Pálsson vor Wechsel in die USA

Gelsenkirchen. Beim FC Schalke 04 bahnt sich der Abschied von Victor Pálsson an. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler, Leistungsträger und Vize-Kapitän in der Aufstiegssaison, steht vor einem Wechsel in die USA.

Er befindet sich bereits zu Verhandlungen und Untersuchungen beim MLS-Verein Washington D.C. Pálsson Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger läuft noch ein Jahr. Sportvorstand Peter Knäbel bestätigte dies am Sonntag bei der offiziellen Saisoneröffnung des Fußball-Bundesligisten.

«Wenn das mit Victor Pálsson und Washington auch noch klappt, dann kriegt der Kader langsam seine Konturen, die er braucht», sagte Knäbel. Weitere Transfers seien nicht ausgeschlossen. «Dass wir noch was machen müssen, wissen wir. Aber dass wir auch noch was machen können, wissen wir auch», sagte Knäbel.

Finanziell mache der hoch verschuldete Club nach Angaben von Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers ebenfalls Fortschritte. Durch den Aufstieg seien zwar nicht alle Probleme gelöst, aber: «Wir sind auf dem richtigen Weg», sagte Rühl-Hamers.

© dpa-infocom, dpa:220724-99-138631/2 (dpa)