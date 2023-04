Streich über Schwolow: „Den Druck war er nicht gewohnt“

Freiburg – Mit großer Vorfreude erwartet Trainer Christian Streich vom SC Freiburg seinen ehemaligen Spieler Alexander Schwolow. Der Schlussmann des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 wurde beim Sport-Club ausgebildet und ist dort wegen des Ausfalls von Ralf Fährmann am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) wieder gefragt.

„Ich freue mich, dass er kommt und dass er spielen kann“, sagte Streich am Freitag über Schwolow, mit dem er 2011 den deutschen A-Junioren-Pokal gewann. „Wir werden uns begrüßen und dann werden wir die Klingen kreuzen.“

Der von Hertha BSC ausgeliehene Torhüter wurde bei den Schalkern zu Beginn der Rückrunde vom derzeit verletzten Fährmann verdrängt. Vor seinem Wechsel 2020 aus Freiburg nach Berlin war der 30-Jährige Stammkeeper beim Sport-Club, zu dem er als 16-Jähriger gekommen war.

„Er ist in Fahrwasser gekommen, wo es für ihn nicht einfach war. Wenn man die ganze Zeit Trainerwechsel hat, trägt das nicht zur Beruhigung bei, und den Druck war er nicht gewohnt“, versuchte Streich zu erklären, warum sich sein ehemaliger Schützling in Berlin und bei Schalke nicht dauerhaft durchsetzen konnte. „Bei uns hat er richtig gut gespielt, aber hier ist es auch ruhig, und da war er sehr stabil“, sagte der SC-Coach, der befürchtet, dass Schwolow die Rückkehr nach Freiburg besonders motivieren wird: „Schwolli will unter allen Umständen bei uns zeigen, dass er ein richtig guter Torwart ist.“