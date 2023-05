Stuttgarts Torhüter Bredlow und Müller fehlen im Training

Stuttgart Stammtorhüter Fabian Bredlow und sein Stellvertreter Florian Müller haben im Training des VfB Stuttgart erkältungsbedingt gefehlt. Er sei aber zuversichtlich, dass das Duo bis zum Auswärtsspiel bei Mainz 05 wieder fit ist, sagte Trainer Sebastian Hoeneß.

Die Schwaben liegen vor der Partie bei den Rheinhessen auf dem vorletzten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Im aus ihrer Sicht schlimmsten Fall könnten sie am Sonntag schon absteigen. Mögliche Alternativen für Bredlow und Müller wären Florian Schock und Nachwuchskeeper Dennis Seimen.

Verteidiger Konstantinos Mavropanos könnte gegen den Tabellenneunten sein Comeback geben. Der Grieche, der die vergangenen beiden Partien wegen einer Schienbeinverletzung verpasst hatte, absolvierte laut Hoeneß am Freitag das komplette Mannschaftstraining. Nach der intensiveren Einheit am Samstag wisse er vermutlich mehr, sagte der 41 Jahre alte VfB-Coach. Außenbahnspieler Josha Vagnoman habe am Freitag wegen Fußschmerzen individuell trainiert, berichtete Hoeneß. Er gehe aber davon aus, dass der 22-Jährige in Mainz spielen könne.