Terzic erinnert an letzte Niederlage im April

Dortmund Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic wundert sich über das Ausmaß der schlechten Stimmung im BVB-Umfeld nach den bisherigen Saisonspielen.

„Wir sind natürlich unzufrieden mit dem Saisonstart. Dennoch war unsere letzte Niederlage am 1. April in München. Es fühlt sich aber gerade so an, als wenn am 1. April unser letzter Sieg war“, sagte Terzic am Donnerstag.

Zwei Unentschieden in Folge

Nach dem 2:2 zuletzt gegen Aufsteiger Heidenheim nach einer 2:0-Führung und dem vorherigen 1:1 beim VfL Bochum ist Stimmung rund um den BVB im Keller. „Wir wissen um unsere Probleme. Die werden wir angehen und verbessern. Wir wissen, dass wir am Samstag ein anderes Gesicht zeigen müssen“, sagte Terzic weiter vor dem nächsten Bundesligaspiel beim SC Freiburg. Der 40-Jährige benannte vor allem Abstimmungsprobleme in der Defensive als größte Baustelle derzeit.

Große Hoffnungen setzt der BVB-Coach in den neuen Kapitän Emre Can, der zuletzt in der Kritik stand, am Dienstag beim 2:1 gegen Frankreich im Dress der Nationalmannschaft aber überzeugte. „Ich finde schon, dass er eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt hat“, sagte Terzic dazu. „Er ist sehr positiv zurückgekehrt. Hoffentlich kann er daran anknüpfen.“ Den 29 Jahre alten Defensivspieler bezeichnete er als „Spiegelbild unserer bisherigen Spiele“ mit wenig konstanten Leistungen bislang.

Füllkrugs Einsatz fraglich

Unklar ist noch, ob Nationalspieler Niclas Füllkrug in Freiburg wieder spielen kann. Der 30 Jahre alte Stürmer hatte zuletzt Oberschenkelprobleme und stand am Mittwoch erstmals wieder auf dem Trainingsplatz. Terzic will nach dem Abschlusstraining am Freitag entscheiden, „ob es reicht“.