Test im Trainingslager: Köln besiegt Union Berlin

Friedrichshafen. Der 1. FC Köln hat ein Testspiel zweier Fußball-Bundesligisten mit 2:1 (2:0) gegen den 1. FC Union Berlin gewonnen.

Noah Katterbach (11.) per Fernschuss und Torjäger Jhon Cordoba (12.) nach einem Fehler von Union-Torhüter Andreas Luthe hatten den FC in Friedrichshafen am Bodensee mit einem Doppelschlag mit 2:0 in Führung gebracht. Der aus Schalke verpflichtete Cedric Teuchert verkürzte für Union per Foulelfmeter (52.), vergab danach aber zwei weitere Großchancen.

Für die Kölner war es der fünfte Sieg im fünften Vorbereitungsspiel auf die neue Saison. Union hatte tags zuvor beim 0:3 gegen den österreichischen Erstligisten FC Tirol die erste Niederlage im vierten Spiel kassiert, trat gegen den FC aber mit einer komplett anderen Startelf an.

© dpa-infocom, dpa:200822-99-268483/2