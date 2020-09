Torjäger Haaland: "Muss noch viel besserer Fußballer werden"

Dortmund. Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland nutzt ungewöhnliche Methoden, um immer besser zu werden. Im Interview der "Ruhr Nachrichten" berichtet der 20 Jahre alte Norweger von Eisbädern und speziellen Brillen für besseren Schlaf.

"Ich sehe das als einen Schlüssel, um ein paar Prozent mehr an Leistung herauszukitzeln", sagte Haaland. "Diese spezielle Brille nutze ich abends. Sie hilft mir, einen tieferen und besseren Schlaf zu bekommen", sagte der Goalgetter über eine Brille, die das blaue Licht elektrischer Geräte filtern soll. "Für mich dreht sich alles um kleine Details und Prozentpunkte, um jeden Tag besser zu werden."

Trotz seiner 18 Tore in bislang 20 Pflichtspielen für den BVB, findet Haaland, noch "ein viel besserer Fußballer" werden zu müssen. "Das treibt mich täglich an", sagte der Norweger, der im vergangenen Winter von Red Bull Salzburg nach Dortmund gewechselt war. "Jeder Tag bietet die Chance, besser zu werden. Letztendlich ist es also eine Frage der Mentalität. Ich hoffe, dass ich einen klaren Verstand behalte, und ich hoffe, der beste Erling Haaland kommt noch", sagte er weiter.

