Trotz 0:1 gegen RB: Seoane mit Gladbachs Auftritt zufrieden

Mönchengladbach Wieder kein Sieg, aber eine verbesserte Leistung. Gladbachs Coach Seoane war zufrieden.

Trotz der dritten Heimniederlage in Serie und nun schon fünf Spielen ohne Sieg war Borussia Mönchengladbachs Trainer Gerardo Seoane mit dem Auftritt seiner Mannschaft einverstanden.

„Natürlich können wir mit der Punkteausbeute und dem Start nicht zufrieden sein. Aber die Mannschaft hat einen wichtigen Schritt nach vorn gemacht im Vergleich zur letzten Woche“, befand der Schweizer nach der 0:1-Niederlage gegen RB Leipzig. Man habe sehr kompakt gestanden, wenig zugelassen und über weite Strecken gut verteidigt“, sagte der Schweizer, der nach fünf Bundesligaspielen mit Borussia noch immer auf den ersten Sieg wartet.

„In unserer Situation muss uns halt ein perfektes Spiel gelingen. Wir dürfen eigentlich keine eigenen Fehler machen. Von den drei schweren Heimspielen gegen Bayer Leverkusen, Bayern München und Leipzig war das heute das kompletteste. Von daher bin ich mit der Leistung zufrieden“, sagte der Coach.

Auch Innenverteidiger Maximilian Wöber sah einen Fortschritt. „Das Trainerteam hat uns eingeschworen darauf, dass wir ein anderes Gesicht zeigen als in der vergangenen Woche in der ersten Halbzeit gegen Darmstadt. Das haben wir heute gezeigt und haben vieles von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben uns echt aufgeopfert“, sagte der Österreicher.