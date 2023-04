Tuchel berichtet von Neuer-Fortschritten

München Auf dem schwierigen Reha-Weg geht es bei Manuel Neuer vorwärts. Das berichtet Trainer Thomas Tuchel. Mit einer komplexen Situation mag er sich noch nicht beschäftigen.

Thomas Tuchel hat von Fortschritten bei Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer auf dem Weg zur Rückkehr berichtet. „Es ist eine große Freude, Manu bei der Reha zuzuschauen. Es geht jeden Tag vorwärts“, sagte der Trainer des FC Bayern München.

Tuchel berichtete von „Lärm“, den er am Vereinsgelände des deutschen Fußball-Rekordmeisters gehört hatte. „Er hat seine ersten Torwartübungen gemacht im Reha-Bereich mit Bällen, die ersten Bälle gehalten. Das hat mir direkt ein gutes Gefühl gegeben, ihn dabei zu sehen“, sagte der 49 Jahre alte Bayern-Coach.

Neuer hatte sich vor Weihnachten bei einem Ski-Unfall schwer verletzt. Der 37-Jährige fällt nach einem Unterschenkelbruch mindestens bis zum Saisonende aus. „Ich glaube, dass der Manu - da bin ich mir 100 Prozent sicher - es nochmal wissen will. Jetzt warten wir einfach mal ab und bestärken ihn auf dem Weg“, sagte Tuchel.

Kampf um Nummer Eins für Tuchel aktuell kein Thema

„Er ist unser Kapitän und der der deutschen Nationalmannschaft. Das darf man nicht vergessen. Das zeugt von einer großen Persönlichkeit im deutschen Sport“, führte Tuchel aus. Er bekomme die Unterstützung vom Verein - wie sie auch der als Vertreter verpflichtete Yann Sommer bekomme.

Bundestrainer Hansi Flick hatte Marc-André ter Stegen zuletzt als Nummer 1 ins Tor gestellt. Die öffentlichen Diskussionen über die Qualität von Neuer könne er „nicht nachvollziehen“, betonte Flick. „Manu war die letzten zehn Jahre mit der beste Torhüter, den ich so kenne auch in der Konstanz.“ Das Hauptaugenmerk bei Neuer gelte der Gesundheit und der Rückkehr zu alter Klasse.

Stand jetzt würden in der neuen Saison Sommer, Neuer und der an AS Monaco ausgeliehene Alexander Nübel in München aufeinandertreffen. Dazu hätten die Bayern noch Sven Ulreich und Johannes Schenk als Keeper. Der Kampf um den Platz im Tor in der neuen Saison sei für ihn aktuell kein Thema, sagte Tuchel. Das werde man angehen, wenn es an der Zeit sei.