Tuchel und der Sechser-Wunsch: „Suchen nicht verzweifelt“

Singapur Das Sechser-Thema bleibt für Thomas Tuchel auf der Bayern-Agenda. Kimmich, Goretzka, Laimer und Gravenberch hätten „ähnliche Qualitäten“. Einen Disput mit Hoeneß sieht der Coach nicht.

Thomas Tuchel würde sich beim FC Bayern München weiterhin einen defensiven Mittelfeldspieler wünschen, der seine Hauptaufgabe im Schutz des eigenen Tores und der Abwehrarbeit sieht.

Einen „solchen Spielertypen“ habe der deutsche Fußball-Rekordmeister nicht in seinem Kader, betonte der Trainer in Singapur. Die Nationalspieler Joshua Kimmich (28) und Leon Goretzka (28), Neuzugang Konrad Laimer (26) sowie Ryan Gravenberch (21) ähneln sich nach Ansicht von Tuchel in ihrer auch offensiven Spielweise.

Tuchel wünscht sich Abräumer und Stabilisator

„Wir suchen nicht verzweifelt“, sagte Tuchel vor dem Abschluss der Münchner Asienreise mit dem Testspiel gegen den FC Liverpool. Der 49-Jährige hätte sich einen echten Abräumer und Stabilisator wie Declan Rice (24) gewünscht. Der englische Nationalspieler wechselte aber für über 100 Millionen Euro innerhalb der Premier League von West Ham United zum FC Arsenal.

„Wir vertrauen unseren Spielern, die unter Vertrag stehen. Wir vertrauen ihren Qualitäten“, versicherte Tuchel bei seinen Ausführungen. „Aber wenn es eine Möglichkeit geben sollte, sind wir offen. Es gibt nur wenige Spieler, die uns verstärken können. Wir sind entspannt.“ Manchmal ergäben sich in einer Transferperiode plötzlich noch Möglichkeiten, meinte er.

Das aktuelle Bayern-Quartett im Mittelfeld liebe es, „zwischen den Strafräumen zu agieren“, wie Tuchel erläuterte: „Wir haben nicht einen defensiven Sechser, der mehr an den Schutz der hinteren Zone denkt.“ Gravenberch sei „ein sehr guter Dribbler“, Goretzka „ein sehr physischer Spieler“, Laimer eher „ein Balljäger“ und Kimmich „unser Stratege, der alles machen will und alles kann“. Aber auch in Kimmichs DNA liege es nicht, ein rein defensiver Sechser zu sein, sagte Tuchel.

Kein Disput mit Hoeneß

Der Bayern-Coach sagte aber auch: „Können wir Fußballspiele gewinnen ohne einen defensiven Sechser? Ja, natürlich. Und insofern ist es unser Job, Lösungen zu finden.“

Im Münchner Transferausschuss wird ein defensiver Sechser nicht als vordringlich angesehen. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte jüngst auch mit Blick auf den ablösefrei von RB Leipzig geholten Laimer betont, dass sich „die Diskussion um die Sechs“ für ihn gar nicht stelle.

Tuchel wollte daraus in Singapur keinen Disput mit Hoeneß erwachsen lassen. „Wir diskutieren in unserer Transfergruppe alle Meinungen. Es ist nicht nötig, dass wir immer übereinstimmen. Wichtig ist, dass man meinen Standpunkt kennt“, sagte der Coach.